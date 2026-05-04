Concert de musique baroque Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies
Concert de musique baroque Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies vendredi 10 juillet 2026.
Buis-les-Baronnies
Concert de musique baroque
Rue des Quiastres Eglise N.-D. de Nazareth Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Chœur du stage de chant baroque de la Fontaine d’Annibal. Solistes et accompagnement instrumental. Clément Brun, direction
.
Rue des Quiastres Eglise N.-D. de Nazareth Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tarentelle26@yahoo.fr
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English :
Chorus for the Fountain of Annibal baroque singing workshop. Soloists and instrumental accompaniment. Clément Brun, conductor
L’événement Concert de musique baroque Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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