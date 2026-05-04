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Concert de musique baroque Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies

Concert de musique baroque Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Rue des Quiastres

Adresse : Eglise N.-D. de Nazareth

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Buis-les-Baronnies

Concert de musique baroque

Rue des Quiastres Eglise N.-D. de Nazareth Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Chœur du stage de chant baroque de la Fontaine d’Annibal. Solistes et accompagnement instrumental. Clément Brun, direction
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Rue des Quiastres Eglise N.-D. de Nazareth Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   tarentelle26@yahoo.fr

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English :

Chorus for the Fountain of Annibal baroque singing workshop. Soloists and instrumental accompaniment. Clément Brun, conductor

L’événement Concert de musique baroque Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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