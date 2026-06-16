Liens de vie ZA La Palun Buis-les-Baronnies
Liens de vie ZA La Palun Buis-les-Baronnies samedi 4 juillet 2026.
Buis-les-Baronnies
Liens de vie
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Un spectacle théâtral & vocal
Une création du théâtre des habitants et de Monalisa
Tout public
Buvette & restauration sur place
.
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 99 47
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English :
A theatrical and vocal performance
A production by the Th%E9%E2tral des Habitants and Monalisa
Suitable for all ages
Refreshments and food available on site
L’événement Liens de vie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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