Liens de vie ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Liens de vie

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Un spectacle théâtral & vocal

Une création du théâtre des habitants et de Monalisa

Tout public

Buvette & restauration sur place

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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 99 47

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English :

A theatrical and vocal performance

A production by the Th%E9%E2tral des Habitants and Monalisa

Suitable for all ages

Refreshments and food available on site

L’événement Liens de vie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale