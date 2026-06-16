Festival d’été Théâtre des habitants ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Festival d’été Théâtre des habitants

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Ouverture du site et de la billetterie à 19h vendredi et samedi et à 16h le dimanche

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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 99 47

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English :

The venue and ticket office open at %E0 7 p.m. on Friday and Saturday and at %E0 4 p.m. on Sunday

L’événement Festival d’été Théâtre des habitants Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale