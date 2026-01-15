Tilleul en fête Place des Arcades Buis-les-Baronnies

Tilleul en fête

Place des Arcades Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

La Mairie de Buis-les-Baronnies est fière de soutenir la traditionnelle Fête du Tilleul capitale du tilleul, notre commune met en avant la filière du tilleul ainsi que des plantes aromatiques et médicinales, et tous les produits qui en découlent.

Place des Arcades Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 41 75 67 fetedutilleul@gmail.com

English :

The Mairie de Buis-les-Baronnies is proud to support the traditional Fête du Tilleul: as the capital of the linden tree, our commune promotes the linden tree industry, as well as aromatic and medicinal plants, and all the products derived from them.

L’événement Tilleul en fête Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale