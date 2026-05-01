Fêtons la Nature avec les Coquelicots du Ventoux Buis-les-Baronnies
Fêtons la Nature avec les Coquelicots du Ventoux Buis-les-Baronnies vendredi 22 mai 2026.
Buis-les-Baronnies
Fêtons la Nature avec les Coquelicots du Ventoux
Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
Événement tourné vers la découverte de la Nature, s’adressant à un public familial balades de reconnaissance des espèces végétales & animales, ateliers, forum, documentaire commenté au cinéma, rencontre avec un paysan maraîcher, sont au programme.
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Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 23 32 00 lescoquelicotsduventoux@laposte.net
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English :
Nature discovery event for families: plant & animal species recognition walks, workshops, forum, commented documentary at the cinema, meeting with a market gardener, are on the program.
L’événement Fêtons la Nature avec les Coquelicots du Ventoux Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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