Icônes & art sacré Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Icônes & art sacré

Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines et nous accueillons pour cette 4ème exposition les Elèves de l’Atelier d’Elena Passet.

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Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 75 34 30 artsenbuis@orange.fr

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English :

The 2026 season continues at the Galerie des Ursulines, and for this 4th exhibition we welcome Elena Passet’s Atelier students.

L’événement Icônes & art sacré Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale