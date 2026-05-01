Icônes & art sacré Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies
Icônes & art sacré Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies samedi 16 mai 2026.
Buis-les-Baronnies
Icônes & art sacré
Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines et nous accueillons pour cette 4ème exposition les Elèves de l’Atelier d’Elena Passet.
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Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 75 34 30 artsenbuis@orange.fr
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English :
The 2026 season continues at the Galerie des Ursulines, and for this 4th exhibition we welcome Elena Passet’s Atelier students.
L’événement Icônes & art sacré Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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