Duo Mierlitsa Les Lointaines Buis-les-Baronnies
Duo Mierlitsa Les Lointaines Buis-les-Baronnies dimanche 31 mai 2026.
Buis-les-Baronnies
Duo Mierlitsa Les Lointaines
Cloître des dominicains Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Romain Gourko et Jean-Christophe Gairard se rencontrent pour la première fois en 2013 lors d’une tournée dans les Balkans, de Grenoble à Istanbul.
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Cloître des dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67 secretariat.leslointaines@gmail.com
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English :
Romain Gourko and Jean-Christophe Gairard first met in 2013 during a tour of the Balkans, from Grenoble to Istanbul.
L’événement Duo Mierlitsa Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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