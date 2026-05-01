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Duo Mierlitsa Les Lointaines Buis-les-Baronnies

Duo Mierlitsa Les Lointaines Buis-les-Baronnies dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Cloître des dominicains

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Buis-les-Baronnies

Duo Mierlitsa Les Lointaines

Cloître des dominicains Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Romain Gourko et Jean-Christophe Gairard se rencontrent pour la première fois en 2013 lors d’une tournée dans les Balkans, de Grenoble à Istanbul.
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Cloître des dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67  secretariat.leslointaines@gmail.com

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English :

Romain Gourko and Jean-Christophe Gairard first met in 2013 during a tour of the Balkans, from Grenoble to Istanbul.

L’événement Duo Mierlitsa Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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