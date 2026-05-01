Buis-les-Baronnies

Les Lointaines

Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-05-29

Festival de musiques du monde avec la participation de plusieurs artistes et groupes.

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Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 mairie@buislesbaronnies.fr

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English :

World music festival with the participation of several artists and groups.

L’événement Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale