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Les Lointaines Buis-les-Baronnies

Les Lointaines Buis-les-Baronnies vendredi 29 mai 2026.

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif :

Buis-les-Baronnies

Les Lointaines

Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-05-29

Festival de musiques du monde avec la participation de plusieurs artistes et groupes.
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Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34  mairie@buislesbaronnies.fr

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English :

World music festival with the participation of several artists and groups.

L’événement Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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