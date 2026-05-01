Cuarteto Tafi Les Lointaines ZA La Palun Buis-les-Baronnies
Cuarteto Tafi Les Lointaines ZA La Palun Buis-les-Baronnies samedi 30 mai 2026.
Buis-les-Baronnies
Cuarteto Tafi Les Lointaines
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Un groupe incroyable avec des musiciens qui nous plongent dans une atmosphère poétique et doucement révolutionnaire, avec l’argentine en fond de lutte, patrie du Che Guevara rappelons-le.
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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67 secretariat.leslointaines@gmail.com
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English :
An incredible band with musicians who plunge us into a poetic and gently revolutionary atmosphere, with Argentina in the background, Che Guevara?s homeland.
L’événement Cuarteto Tafi Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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