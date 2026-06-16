Est-ce ainsi que les hommes vivent? ZA La Palun Buis-les-Baronnies vendredi 3 juillet 2026.

Buis-les-Baronnies

Est-ce ainsi que les hommes vivent?

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 22:15:00

Date(s) :

2026-07-03

Inspiré du poème de Louis Aragon

Un seul en scène Compagnie l’air du temps

Buvette & restauration

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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 99 47

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English :

Inspired by Louis Aragon’s poem

A Solo Performance Compagnie l’air du temps

Refreshments & Food

L’événement Est-ce ainsi que les hommes vivent? Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale