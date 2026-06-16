Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Est-ce ainsi que les hommes vivent? ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Est-ce ainsi que les hommes vivent? ZA La Palun Buis-les-Baronnies vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : ZA La Palun

Adresse : Salle & théâtre de verdure de La Palun

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 14 14 14

Buis-les-Baronnies

Est-ce ainsi que les hommes vivent?

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 22:15:00

Date(s) :
2026-07-03

Inspiré du poème de Louis Aragon
Un seul en scène Compagnie l’air du temps
Buvette & restauration
  .

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 99 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired by Louis Aragon’s poem
A Solo Performance Compagnie l’air du temps
Refreshments & Food

L’événement Est-ce ainsi que les hommes vivent? Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)