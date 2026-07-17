A la découverte des archives conservées par le Musée Curie, Musée Curie, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée Curie · Paris
Informations pratiques
A la découverte des archives conservées par le Musée Curie Samedi 19 septembre, 13h00, 15h00 Musée Curie Paris
Sur réservation. Places limitées, dès 15 ans. Réservations possibles dès le 1er septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le Centre de Ressources historiques du Musée Curie habituellement accessible aux chercheurs et aux lecteurs, ouvre exceptionnellement ses portes.
Conservant plusieurs milliers de manuscrits, photographies, affiches, dessins scientifiques, ouvrages et journaux, retraçant l’histoire de la famille Curie et Joliot-Curie, de l’Institut du radium et de la Fondation Curie, il constitue un patrimoine documentaire majeur pour l’histoire des sciences.
Cette visite propose de découvrir les enjeux de la conservation de ces collections.
Les participants seront invités à découvrir les méthodes mises en oeuvre pour préserver ce patrimoine écrit et iconographique face aux altérations du temps, ainsi que les contraintes particulières de conservation liées aux documents issus des recherches sur la radioactivité.
Musée Curie 1 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 0156245553 https://musee.curie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee.curie.fr/reservation »}] Musée d’Histoire dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, proposant des expositions sur la radioactivité et l’oncologie. M7 Place-Monge RER B Luxembourg
Visite commentée des archives
Sacha Lenormand/Musée Curie
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