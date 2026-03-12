Zeta SUPERSONIC Paris

ZETA (22h30)

(Post rock – Lecheria, VEN)

Le groupe post-rock vénézuélien Zeta est une expérience multidisciplinaire qui utilise son son lourd et atmosphérique comme une force positive de changement, considérant la musique comme une baguette magique qui offre un espace de connexion et de guérison – KEXP

Le groupe se caractérise par l’importance accordée aux percussions polyrythmiques denses, qui oscillent entre une musique afro-caribéenne profondément authentique et des rythmes punk des plus viscéraux. Avec des éléments atmosphériques tirés du psychédélisme et du post-rock des années 70, ils offrent une expérience musicale intense et unique.

« En live, ils sont une machine rythmique suralimentée, avec le batteur principal Eduardo Sandoval au centre de la scène et toute une gamme de percussions réparties entre les autres musiciens. Autour de cette base tonitruante, un étonnant entrelacement de guitares et de voix se tisse, danse et plonge » – Bao Le-Huu, Orlando Weekly

Le groupe a été fondé en 2003 dans une petite ville de la côte caraïbe appelée Lecheria (la plus petite municipalité du Venezuela, avec une superficie de 18 km² et 79 000 habitants). Ils résident désormais dans le sud de la Floride, aux États-Unis. Zeta est composé des multi-instrumentistes et fondateurs Juan Chi et Dani Debuto, avec Chino Sandoval à la batterie et Antonio Pereira à la basse.

https://joinzeta.bandcamp.com/

https://youtu.be/_c61enm8o4I?si=NqVJff8Tx-tcsOo7

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 7 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… The Mars Volta, At The Drive In & Them Crooked Vultures.

Le vendredi 07 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-07T19:00:00+02:00_2026-08-07T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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