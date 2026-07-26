Jann Halexander en concert : Cœur Canari au Théâtre de l’Île Saint-Louis Théâtre de l’Île Saint-Louis Paris
vendredi 7 août 2026 · Théâtre de l'Île Saint-Louis · Paris
Informations pratiques
On lui doit des chansons comme « C’était à Port-Gentil », « Le poisson dans mon assiette », « Rester par Habitude », une poésie acide qui lui a valu d’être surnommé le Jacques Brel gabonais. Jann Halexander revient à ses racines gabonaises avec « Libreville Confidentiel », album poignant, né de son séjour récent au Gabon natal, album dont est extrait la chanson « Coeur Canari ».
Après s’être produit une semaine au Festival Off d’Avignon, il se produit exceptionnellement au Théâtre de l’Île Saint-Louis, Paris, le 7 août. Un concert rare pour un artiste qui n’a jamais cessé de tourner et d’émouvoir depuis plus de vingt ans. L’intime devient événement.
Jann Halexander revient à ses racines gabonaises.
Le vendredi 07 août 2026
de 19h00 à 20h00
payant
Réservation sur le site de la Fnac
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-07T19:00:00+02:00_2026-08-07T20:00:00+02:00
Théâtre de l’Île Saint-Louis 39 Quai d’Anjou 75004 Paris
ama2_ama9@hotmail.com
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