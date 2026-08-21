A la découverte des archives de l’INA, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Guadeloupe · Gourbeyre
Informations pratiques
A la découverte des archives de l’INA 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:45:00+02:00
Saviez-vous qu’il est possible de remonter le temps de l’audiovisuel ? Eh oui, il existe des archives de la télévision et de la radio. Et elles sont librement accessibles aux Archives départementales de la Guadeloupe.
Vous souhaitez en savoir davantage ? Cet atelier est fait pour vous.
Nous parcourrons ensemble les archives de l’INA à la recherche d’anciennes émissions sur la Guadeloupe.
Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.
Saviez-vous qu’il est possible de remonter le temps de l’audiovisuel ? Eh oui, il existe des archives de la télévision et de la radio. Et elles sont librement accessibles aux Archives départementales…
©INA
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