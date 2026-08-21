A la découverte des archives de l’INA, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

A la découverte des archives de l’INA 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:45:00+02:00

Saviez-vous qu’il est possible de remonter le temps de l’audiovisuel ? Eh oui, il existe des archives de la télévision et de la radio. Et elles sont librement accessibles aux Archives départementales de la Guadeloupe.

Vous souhaitez en savoir davantage ? Cet atelier est fait pour vous.

Nous parcourrons ensemble les archives de l’INA à la recherche d’anciennes émissions sur la Guadeloupe.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Saviez-vous qu’il est possible de remonter le temps de l’audiovisuel ? Eh oui, il existe des archives de la télévision et de la radio. Et elles sont librement accessibles aux Archives départementales…

©INA