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Atelier de confection de papier en fibres de bananier, LVDEV (La Valeur des Déchets Verts), Gourbeyre

vendredi 18 septembre 2026 · LVDEV (La Valeur des Déchets Verts) · Gourbeyre

Atelier de confection de papier en fibres de bananier, LVDEV (La Valeur des Déchets Verts), Gourbeyre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
LVDEV (La Valeur des Déchets Verts)
Adresse
rue joseph nelson 97113 Gourbeyre
Ville
97113 Gourbeyre
Département
Guadeloupe
Tarif
limité a 10 personnes, 25€/pers, fleur plate et bout de tissus pour décorer vos feuilles

Atelier de confection de papier en fibres de bananier 18 et 19 septembre LVDEV (La Valeur des Déchets Verts) Guadeloupe

limité a 10 personnes, 25€/pers, fleur plate et bout de tissus pour décorer vos feuilles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez découvrir la transformation des fibres du bananier en pate a papier et confectionnez vos feuilles.

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Venez découvrir la transformation des fibres du bananier en pate a papier et confectionnez vos feuilles.

©LVDEV

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