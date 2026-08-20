Atelier de confection de papier en fibres de bananier, LVDEV (La Valeur des Déchets Verts), Gourbeyre

Informations pratiques

Atelier de confection de papier en fibres de bananier 18 et 19 septembre LVDEV (La Valeur des Déchets Verts) Guadeloupe

limité a 10 personnes, 25€/pers, fleur plate et bout de tissus pour décorer vos feuilles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez découvrir la transformation des fibres du bananier en pate a papier et confectionnez vos feuilles.

LVDEV (La Valeur des Déchets Verts) rue joseph nelson 97113 Gourbeyre Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe +590690237617 http://www.lvdevantilles.com [{« type »: « phone », « value »: « +590690237617 »}, {« type »: « email », « value »: « projetvd@outlook.fr »}]

Venez découvrir la transformation des fibres du bananier en pate a papier et confectionnez vos feuilles.

©LVDEV