Atelier de confection de papier en fibres de bananier, LVDEV (La Valeur des Déchets Verts), Gourbeyre
vendredi 18 septembre 2026 · LVDEV (La Valeur des Déchets Verts) · Gourbeyre
Informations pratiques
Atelier de confection de papier en fibres de bananier 18 et 19 septembre LVDEV (La Valeur des Déchets Verts) Guadeloupe
limité a 10 personnes, 25€/pers, fleur plate et bout de tissus pour décorer vos feuilles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Venez découvrir la transformation des fibres du bananier en pate a papier et confectionnez vos feuilles.
LVDEV (La Valeur des Déchets Verts) rue joseph nelson 97113 Gourbeyre Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe +590690237617 http://www.lvdevantilles.com [{« type »: « phone », « value »: « +590690237617 »}, {« type »: « email », « value »: « projetvd@outlook.fr »}]
Venez découvrir la transformation des fibres du bananier en pate a papier et confectionnez vos feuilles.
©LVDEV
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