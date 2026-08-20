Visite guidée à la découverte des archives départementales, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Visite guidée à la découverte des archives départementales 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Suivez le guide et découvrez les coulisses des Archives départementales. Nous verrons comment le bâtiment des Archives départementales a été conçu pour préserver le patrimoine écrit de la Guadeloupe et comment les archivistes oeuvrent au quotidien afin de le rendre accessible et le transmettre aux générations futures.

Nous vous guiderons dans les espaces habituellement fermés au public. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les missions et les métiers des Archives et d’explorer la diversité des documents conservés.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Suivez le guide et découvrez les coulisses des Archives départementales. Nous verrons comment le bâtiment des Archives départementales a été conçu pour préserver le patrimoine écrit de la Guadeloupe …

©FRAD971