Florsia & l’Artisanat Local à Gourbeyre, Foire Pätrimoniale de Gourbeyre, Gourbeyre

Informations pratiques

Florsia & l’Artisanat Local à Gourbeyre Samedi 19 septembre, 09h00 Foire Pätrimoniale de Gourbeyre Guadeloupe

groupe de 10 personnes tarif 5 euros par personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Reconnu pour sa passion du vivant et son expertise dans la fabrication d’huiles végétales d’exception, Frédéric vous invite cette fois à découvrir une nouvelle facette de son savoir-faire.

Toujours fidèle à ses exigences de naturalité et au respect des végétaux, il explore l’univers délicat des bougies parfumées et végétales.

Une Immersion Créative & Sensorielle

Au cours de ces ateliers, Frédéric partage avec vous les secrets de cette confection artisanale :

L’Exigence du Végétal : Travail de cires 100 % naturelles et écoresponsables, respectueuses de l’air de votre maison et de l’enironnement.

L’Harmonie des Senteurs : Assemblage de fragrances équilibrées, inspirées des richesses de la terre et de la nature environnante.

Le Geste Artisanal : Apprentissage des techniques de coulage, de dosage et de décoration pour concevoir une pièce unique.

« Chaque bougie est une capture de lumière et de senteurs végétales, pensée pour apporter apaisement et douceur à votre quotidien. »

Participez à l’Expérience

Que vous soyez passionné par l’artisanat local, désireux d’apprendre à fabriquer vos propres objets du quotidien ou simplement en quête d’un moment d’échange convivial, ces ateliers vous offriront des connaissances précieuses et une véritable parenthèse créative. Vous repartirez avec votre propre création végétale sur-mesure.

Foire Pätrimoniale de Gourbeyre 143 Avenue Louis-Philippe Longueteau, Gourbeyre 97113 Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe +590. 0590.26.25.20 [{« type »: « phone », « value »: « +590. 690.49.85.76 »}, {« type »: « email », « value »: « frederic.mauranyapin@gmail.com »}] La ville de GOURBEYRE vous fait découvrir sa foire patrimoniale ou vous pourrez voyager dans les savoir-faire de la Guadeloupe

Frédéric & L’Art de la Bougie Végétale

©Frédéric