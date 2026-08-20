Exposition « Catan, un regard Guadeloupéen », Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Exposition « Catan, un regard Guadeloupéen » 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Déclinaison de la grande exposition sur Adolphe Catan présentée par les Archives départementales en 2022, « Catan, un regard guadeloupéen » vous propose une sélection de photographies de Catan. Le choix s’est principalement porté sur les reportages et les photographies prises dans la rue, qui révèlent l’imaginaire d’une époque (des années 1920 aux années 1970) et témoignent également du regard que le photographe porte sur son île et sur ses compatriotes.

Des objets, archives, journaux et tirages photographiques viennent compléter le dispositif pour les journées européennes du patrimoine.

Visites guidées le samedi (10h30 et 15h) et le dimanche (11h30 et 15h).

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Déclinaison de la grande exposition sur Adolphe Catan présentée par les Archives départementales en 2022, « Catan, un regard guadeloupéen » vous propose une sélection de photographies de Catan.

©FRAD971/Catan