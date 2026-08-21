Marlène et l’art de la vannerie : du brin au chef-d’œuvre, Foire Pätrimoniale de Gourbeyre, Gourbeyre
vendredi 18 septembre 2026 · Foire Pätrimoniale de Gourbeyre · Gourbeyre
Informations pratiques
Marlène et l’art de la vannerie : du brin au chef-d’œuvre 18 et 19 septembre Foire Pätrimoniale de Gourbeyre Guadeloupe
7 personnes enfant gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Marlène incarne la passion et la maîtrise de la vannerie. Entre ses mains, le rotin et les fibres végétales s’entrelacent pour donner naissance à des pièces uniques, où le respect de la matière rencontre la finesse du geste.
Ses ateliers sont une véritable parenthèse créative : une invitation immersive à pénétrer dans son univers, à apprivoiser la fibre végétale et à partager un savoir-faire rare et authentique.
Foire Pätrimoniale de Gourbeyre 143 Avenue Louis-Philippe Longueteau, Gourbeyre 97113 Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe +590. 0590.26.25.20 [{« type »: « phone », « value »: « +590 690 127.054 »}, {« type »: « email », « value »: « marlene04-07@hotmail.fr »}] La ville de GOURBEYRE vous fait découvrir sa foire patrimoniale ou vous pourrez voyager dans les savoir-faire de la Guadeloupe
Façonner le rotin, tresser les fibres végétales et révéler la beauté brute des végétaux : tel est le cœur de métier de Marlène, pionnière et première diplômée en vannerie de Guadeloupe
©privé
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