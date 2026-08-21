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Atelier : prise en main du site web des Archives départementales, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Guadeloupe · Gourbeyre

Atelier : prise en main du site web des Archives départementales, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Guadeloupe
Adresse
Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France
Ville
97113 Gourbeyre
Département
Guadeloupe

Atelier : prise en main du site web des Archives départementales 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Le saviez-vous ! De nombreuses ressources sont accessibles sur le site internet des Archives départementales de la Guadeloupe (www.archivesguadeloupe.fr).
Laissez-vous guider par un archiviste qui vous donnera ses meilleurs trucs et astuces pour naviguer.
Par la suite, ce sera à vous de jouer.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr [{« link »: « http://www.archivesguadeloupe.fr »}] Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.
Le saviez-vous ! De nombreuses ressources sont accessibles sur le site internet des Archives départementales de la Guadeloupe (www.archivesguadeloupe.fr).

©FRAD971

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