Atelier : prise en main du site web des Archives départementales, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Atelier : prise en main du site web des Archives départementales 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Le saviez-vous ! De nombreuses ressources sont accessibles sur le site internet des Archives départementales de la Guadeloupe (www.archivesguadeloupe.fr).

Laissez-vous guider par un archiviste qui vous donnera ses meilleurs trucs et astuces pour naviguer.

Par la suite, ce sera à vous de jouer.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr [{« link »: « http://www.archivesguadeloupe.fr »}] Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Le saviez-vous ! De nombreuses ressources sont accessibles sur le site internet des Archives départementales de la Guadeloupe (www.archivesguadeloupe.fr).

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