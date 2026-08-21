Portes ouvertes aux Archives, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Portes ouvertes aux Archives 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Profiter de ce week-end d’ouverture exceptionnelle pour découvrir les Archives départementales de la Guadeloupe.

Au programme : projections photographiques, exposition « Catan, un regard guadeloupéen », animations, jeux, lecture, ateliers, visites guidées …

à très vite à Bisdary.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Profiter de ce week-end d’ouverture exceptionnelle pour découvrir les Archives départementales de la Guadeloupe.

©FRAD971