Portes ouvertes aux Archives, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Guadeloupe · Gourbeyre
Informations pratiques
Portes ouvertes aux Archives 19 et 20 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Profiter de ce week-end d’ouverture exceptionnelle pour découvrir les Archives départementales de la Guadeloupe.
Au programme : projections photographiques, exposition « Catan, un regard guadeloupéen », animations, jeux, lecture, ateliers, visites guidées …
à très vite à Bisdary.
Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.
Profiter de ce week-end d’ouverture exceptionnelle pour découvrir les Archives départementales de la Guadeloupe.
©FRAD971
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