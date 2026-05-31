À la découverte des archives départementales des Deux-Sèvres, Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort
À la découverte des archives départementales des Deux-Sèvres, Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort dimanche 20 septembre 2026.
À la découverte des archives départementales des Deux-Sèvres Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales des Deux-Sèvres Deux-Sèvres
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les Archives départementales des Deux-Sèvres sont un service du Département chargé de collecter, classer, conserver et mettre à disposition du public les archives.
Profitez de visites commentées présentant ces différentes missions — collecter, classer, conserver et communiquer — ainsi que la salle de lecture.
Archives départementales des Deux-Sèvres 26 Rue de la Blauderie, 79000 Niort, France Niort 79000 La Burgonce Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549089490 https://archives-deux-sevres-vienne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://archives-deux-sevres-vienne.fr/agenda-filtre/1/n:112 »}]
Les Archives départementales des Deux-Sèvres sont un service du Département chargé de collecter, classer, conserver et mettre à disposition du public les archives.
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