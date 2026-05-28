À la découverte des champignons comestibles et tinctoriaux Écouves
À la découverte des champignons comestibles et tinctoriaux Écouves dimanche 11 octobre 2026.
Écouves
À la découverte des champignons comestibles et tinctoriaux
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11 17:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Cueillette de 2h
Présentation des teintures végétales à base de champignons pendant 1h avec Jean Hirschler et Erick Dorison de l’Association découverte de la nature (ADN) et Charlène Poret, teinturière
Tout public .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : À la découverte des champignons comestibles et tinctoriaux
L’événement À la découverte des champignons comestibles et tinctoriaux Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON
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