A la découverte des chauves-souris de Bétange, Château de Bétange, Florange

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris de Bétange Samedi 19 septembre, 19h00 Château de Bétange Moselle

Plein tarif : 20€. Tarif réduit (adhérent 2026 Association de Sauvegarde du Site de Bétange) : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauves-souris, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange vous invite à partir à la découverte des chauves-souris de Bétange. Un professionnel de la CPEPESC Lorraine vous guidera à la tombée de la nuit dans l’allée des Marronniers et le parc de Bétange pour observer ces mammifères au rôle écologique essentiel.

Château de Bétange Château de Bétange, 57190 Florange Florange 57190 Ébange-et-Daspich Moselle Grand Est http://www.chateaudebetange.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-sauvegarde-du-site-de-betange/evenements/a-la-rencontre-des-chauves-souris-de-betange »}] Le château est construit en 1828, puis est modifié à plusieurs reprises (1856, 1927, pendant la Seconde guerre mondiale puis à la libération). Le corps principal est flanqué, dans son prolongement, de deux ailes basses. L’ensemble est entouré d’une cour anglaise sur trois côtés et d’une terrasse s’ouvrant vers le jardin. Il est construit en calcaire jaune. Les distributions, restées dans l’état des années 1920, témoignent du mode de vie d’une famille très nombreuse de la haute bourgeoisie : services au sous-sol, salles de réceptions au rez-de-chaussée ornées de boiseries néo-XVIIIe, chambres avec salles de bain dans les étages, chambres des domestiques et lingerie dans les combles.

Le voyageur qui aborde la vallée industrielle de la Fensch est frappé de traverser au milieu de l’agitation des villes un îlot de calme et de verdure. Ce havre de paix, un peu hors du temps, est Bétange. Son dernier propriétaire avant la révolution française de 1789 avait pour devise «sans bruit, sans éclat». L’accès se fait par l’allée des marronniers sur la D653 entre Florange et Terville.

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauves-souris, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange vous invite à partir à la découverte des chauves-souris de Bétange. Un professionnel de la…

©château de Bétange