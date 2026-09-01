Atelier artistique autour de l’exposition Nuit blanche Florange
samedi 12 septembre 2026 · Florange
Informations pratiques
Florange
Atelier artistique autour de l’exposition Nuit blanche
51 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Les enfants seront invités à apprivoiser les silhouettes mystérieuses que sont les ombres, à les déconstruire, à les transformer et à donner vie à de nouvelles formes, au gré de leur imagination, à travers des dispositifs didactiques.
Au-delà de l’expérience sensorielle et créative, ils découvriront le processus de création et de fabrication d’un livre d’artiste.Enfants
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51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr
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English :
Children will be invited to become familiar with the mysterious silhouettes that are shadows, to deconstruct them, to transform them, and to bring new shapes to life, guided by their imagination, through educational activities.
Beyond the sensory and creative experience, they will discover the process of creating and making an artist’s book.
L’événement Atelier artistique autour de l’exposition Nuit blanche Florange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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