Spectacle jeunesse Clown L’Haricot Complexe de Bétange Florange
dimanche 30 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange
Informations pratiques
Florange
Spectacle jeunesse Clown L’Haricot
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Au programme de ce rendez-vous Clown L’Haricot. Au programme de ce spectacle, jonglerie, assiettes chinoises, rola bola, équilibriste, monocycle, et participation des enfants, pour un moment simple et plein de bonne humeur !Enfants
0 .
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Featured in this event: Clown L’Haricot. This show features juggling, spinning plates, rola bola, a tightrope walker, unicycling, and audience participation—for a simple, fun-filled experience!
L’événement Spectacle jeunesse Clown L’Haricot Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Florange (Moselle)
- Les rendez-vous du cirque Complexe de bétange Florange 1 août 2026
- BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange 7 août 2026
- LA JARRY À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange 14 août 2026
- Spectacle jeunesse Alexis l’aventurière Complexe de Bétange Florange 16 août 2026
- Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Complexe de Bétange Florange 19 août 2026