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Spectacle jeunesse Clown L’Haricot Complexe de Bétange Florange

dimanche 30 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange

Spectacle jeunesse Clown L’Haricot Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Complexe de Bétange
Adresse
16 rue de l'étoile
Ville
57190 Florange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Florange

Spectacle jeunesse Clown L’Haricot

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Au programme de ce rendez-vous Clown L’Haricot. Au programme de ce spectacle, jonglerie, assiettes chinoises, rola bola, équilibriste, monocycle, et participation des enfants, pour un moment simple et plein de bonne humeur !Enfants
0  .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60  florange@mairie-florange.fr

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English :

Featured in this event: Clown L’Haricot. This show features juggling, spinning plates, rola bola, a tightrope walker, unicycling, and audience participation—for a simple, fun-filled experience!

L’événement Spectacle jeunesse Clown L’Haricot Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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