Spectacle jeunesse Clown L’Haricot Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Florange

Spectacle jeunesse Clown L’Haricot

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Au programme de ce rendez-vous Clown L’Haricot. Au programme de ce spectacle, jonglerie, assiettes chinoises, rola bola, équilibriste, monocycle, et participation des enfants, pour un moment simple et plein de bonne humeur !Enfants

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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

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English :

Featured in this event: Clown L’Haricot. This show features juggling, spinning plates, rola bola, a tightrope walker, unicycling, and audience participation—for a simple, fun-filled experience!

L’événement Spectacle jeunesse Clown L’Haricot Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME