Informations pratiques

Florange

FLO’ DANS LE GAME

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Ce salon du jeu vidéo gratuit propose une journée dédiée à l’univers du gaming avec des tournois e-sport, du retrogaming, de la réalité virtuelle, une gaming zone et de nombreuses animations. Un rendez-vous convivial et festif à ne pas manquer pour tous les passionnés de jeux vidéo.Tout public

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50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

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English :

This free video game fair features a day dedicated to the world of gaming, with e-sports tournaments, retrogaming, virtual reality, a gaming zone, and plenty of activities. A friendly and festive event that’s not to be missed for all video game enthusiasts.

L’événement FLO’ DANS LE GAME Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME