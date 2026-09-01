Informations pratiques

Florange

Exposition Nuit blanche

51 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Nuit blanche est une exposition interactive et sensorielle, invitant petits et grands à explorer un univers ludique où ombres, lumières et couleurs s’animent dans la pénombre. Exposition Nuit blanche par Emilie Thieuleux.Tout public

0 .

51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nuit blanche is an interactive and sensory exhibition that invites visitors of all ages to explore a playful world where shadows, lights, and colors come to life in the dim light. Nuit blanche exhibition by Emilie Thieuleux.

L’événement Exposition Nuit blanche Florange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME