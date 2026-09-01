Exposition Nuit blanche Florange
samedi 12 septembre 2026 · Florange
Informations pratiques
Florange
Exposition Nuit blanche
51 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-10-08 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Nuit blanche est une exposition interactive et sensorielle, invitant petits et grands à explorer un univers ludique où ombres, lumières et couleurs s’animent dans la pénombre. Exposition Nuit blanche par Emilie Thieuleux.Tout public
0 .
51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr
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English :
Nuit blanche is an interactive and sensory exhibition that invites visitors of all ages to explore a playful world where shadows, lights, and colors come to life in the dim light. Nuit blanche exhibition by Emilie Thieuleux.
L’événement Exposition Nuit blanche Florange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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