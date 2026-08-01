Visite découverte ArcelorMittal France – Site de Florange : Un patrimoine en mouvement, ArcelorMittal France Florange, Florange

Informations pratiques

Visite découverte ArcelorMittal France – Site de Florange : Un patrimoine en mouvement Dimanche 20 septembre, 09h00 ArcelorMittal France Florange Moselle

24 personnes maximum,10 ans minimum, vêtements longs et couvrants, chaussures plates et fermées.

Contre-indiqué aux

• personnes à mobilité réduite

• femmes enceintes

• personnes asthmatiques

• personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Bienvenue sur le site ArcelorMittal France de Florange! Découvrez un site industriel qui se réinvente depuis plus d’un siècle pour répondre aux enjeux de chaque époque.

La visite de Galsa2 , l’une des installations les plus modernes du site, illustre cette capacité permanente à se réinventer. Découvrez comment l’innovation technologique et l’intégration du digital au cœur de nos procédés industriels accompagnent aujourd’hui la fabrication des aciers de demain.

Prolongez l’expérience ! Rendez-vous ensuite au Digital Lab d’Uckange pour explorer autrement comment le digital accompagne l’évolution des métiers et des compétences, et prépare l’industrie de demain au sein du groupe ArcelorMittal France.

Digitalisation, décarbonation, préservation de la biodiversité et développement de solutions plus durables : autant d’exemples concrets d’une industrie qui innove, tout en restant profondément ancrée dans son territoire.

Du patrimoine sidérurgique aux innovations d’aujourd’hui, découvrez comment ArcelorMittal France Florange conjugue héritage industriel et industrie du futur pour construire l’acier de demain.

Le même jour, découvrez également le Digital Lab lors de visites proposées en continu.

ArcelorMittal France Florange 17 Avenue des Tilleuls, 57190, Florange Florange 57190 Ébange-et-Daspich Moselle Grand Est +33 (0)6 29 50 29 11 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-decouverte-arcelormittal-france-site-de-florange-un-patrimoine-en-mou »}] Un parking visiteurs est accessible sur le site. Un plan d’accès sera communiqué quelques jours avant la date de la visite.

Bienvenue sur le site ArcelorMittal France de Florange! Découvrez un site industriel qui se réinvente depuis plus d’un siècle pour répondre aux enjeux de chaque époque.

©CreditPhoto ArcelorMittal France