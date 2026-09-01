Journées européennes du patrimoine Parc de Bétange allée des marronniers Florange

Informations pratiques

Florange

Journées européennes du patrimoine Parc de Bétange

allée des marronniers Parc de Bétange Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange ouvre les portes du site de Bétange parcours découverte, visite guidée sur les chauves-souris, conférence sur la protection des arbres. Autant de rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir les richesses de ce site environnemental et architectural d’exception.Tout public

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allée des marronniers Parc de Bétange Florange 57190 Moselle Grand Est sauvegarde.betange@gmail.com

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Association for the Preservation of the Bétange Site is opening its doors to the public: a discovery trail, a guided tour focusing on bats, and a lecture on tree conservation. These events offer visitors the chance to discover or rediscover the treasures of this exceptional environmental and architectural site.

L’événement Journées européennes du patrimoine Parc de Bétange Florange a été mis à jour le 2026-08-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME