A la découverte des cités jardins du Val Barizien, Les cités-jardins du Val Barizien, Chaumont

Informations pratiques

A la découverte des cités jardins du Val Barizien Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Les cités-jardins du Val Barizien Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, Chaumont HABITAT invite les habitants et les Chaumontais à redécouvrir un patrimoine souvent méconnu, mais pourtant riche d’histoire : les cités-jardins du Val Barizien.

Visite commentée de la résidence Louise Michel , plus connue sous le nom de Clos Adonis, au fil d’un parcours ponctué de cinq haltes thématiques. Cette balade permettra de découvrir l’histoire du site, mais aussi l’ambition architecturale qui a guidé sa conception.

La visite se poursuivra ensuite vers l’ancienne cité d’urgence Saint-Roch . À travers son histoire, les participants découvriront une autre facette du développement du quartier et les réponses apportées aux besoins de logement au cours du XXe siècle.

Le parcours s’achèvera aux jardins partagés animés par l’association ValBa Culture. Bien plus qu’un simple espace de culture potagère, ces jardins constituent aujourd’hui un véritable lieu de vie, favorisant les rencontres, l’entraide et le partage de savoir-faire entre habitants.

À travers cette découverte patrimoniale, Chaumont HABITAT souhaite mettre en lumière un secteur parfois oublié des Chaumontais, mais porteur d’une histoire humaine, sociale et architecturale remarquable.

Les cités-jardins du Val Barizien 50 rue du Clos Adonis 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325325462 https://www.chaumonthabitat.fr [{« type »: « email », « value »: « communication@chaumonthabitat.fr »}] Parking et arrêt de bus à proximité

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, Chaumont HABITAT invite les habitants et les Chaumontais à redécouvrir un patrimoine souvent méconnu, mais pourtant riche d’histoire : **les du …

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