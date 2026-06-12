Foire aux livres de Chaumont Chaumont
Foire aux livres de Chaumont Chaumont samedi 12 septembre 2026.
Chaumont
Foire aux livres de Chaumont
Salle des fêtes Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Tout public
Des milliers de livres d’occasion, classés par thème (roman, histoire, art, policier, B.D, enfant, essai, cuisine, voyages…) sont proposés à la vente au public au profit de l’association Amnesty International.
L’entrée est libre, le prix des livres est fixé par les bénévoles en fonction de l’état du livre, et ce prix est dégressif en fonction du nombre. Le stock est renouvelé par des dons dans le week-end.
La vente se déroule en continu sur les deux jours. .
Salle des fêtes Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Foire aux livres de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont
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