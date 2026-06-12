Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire aux livres de Chaumont Chaumont

Foire aux livres de Chaumont Chaumont

Foire aux livres de Chaumont Chaumont samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Foire aux livres de Chaumont

Salle des fêtes Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Tout public
Des milliers de livres d’occasion, classés par thème (roman, histoire, art, policier, B.D, enfant, essai, cuisine, voyages…) sont proposés à la vente au public au profit de l’association Amnesty International.
L’entrée est libre, le prix des livres est fixé par les bénévoles en fonction de l’état du livre, et ce prix est dégressif en fonction du nombre. Le stock est renouvelé par des dons dans le week-end.
La vente se déroule en continu sur les deux jours.   .

Salle des fêtes Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire aux livres de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)