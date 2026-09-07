Les Deux Pêcheurs, Le Nouveau Relax, Chaumont
dimanche 13 septembre 2026 · Le Nouveau Relax · Chaumont
Informations pratiques
Les Deux Pêcheurs Dimanche 13 septembre, 17h00 Le Nouveau Relax Haute-Marne
20€ – 15€ ( tarif pour les adhérent à Fugue à l’Opéra, pour les abonnés du Nouveau Relax, – 5€ ( enfant et étudiant)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00
Les barytons Igor Bouin et Romain Dayez décident de convoquer leur duo
comique dans une farce lyrico – aquatique rafraîchissante.
Ils reprennent Les deux pêcheurs, une opérette de Jacques Offenbach, en y
mêlant des œuvres d’autres compositeurs (Maurice Ravel, Francis Poulenc ou encore Camille Saint-Saëns) et de chansonniers français, pour en faire un spectacle entièrement dédié à la pêche mais ouvert au métissage musical :
opéra, opérette et chanson.
Grosse farce pleine de finesse: ces 2 barytons hauts en couleur sont
accompagnés par une pianiste et une violoncelliste…
Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 45 24 15 »}, {« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}]
d’après l’opérette de Jacques Offenbach
cie La Femme et l’Homme debout
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