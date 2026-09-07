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Les Deux Pêcheurs, Le Nouveau Relax, Chaumont

dimanche 13 septembre 2026 · Le Nouveau Relax · Chaumont

Les Deux Pêcheurs, Le Nouveau Relax, Chaumont

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Nouveau Relax
Adresse
15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
20€ - 15€ ( tarif pour les adhérent à Fugue à l'Opéra, pour les abonnés du Nouveau Relax, - 5€ ( enfant et étudiant)

Les Deux Pêcheurs Dimanche 13 septembre, 17h00 Le Nouveau Relax Haute-Marne

20€ – 15€ ( tarif pour les adhérent à Fugue à l’Opéra, pour les abonnés du Nouveau Relax, – 5€ ( enfant et étudiant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Les barytons Igor Bouin et Romain Dayez décident de convoquer leur duo
comique dans une farce lyrico – aquatique rafraîchissante.
Ils reprennent Les deux pêcheurs, une opérette de Jacques Offenbach, en y
mêlant des œuvres d’autres compositeurs (Maurice Ravel, Francis Poulenc ou encore Camille Saint-Saëns) et de chansonniers français, pour en faire un spectacle entièrement dédié à la pêche mais ouvert au métissage musical :
opéra, opérette et chanson.
Grosse farce pleine de finesse: ces 2 barytons hauts en couleur sont
accompagnés par une pianiste et une violoncelliste…

Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 45 24 15 »}, {« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}]
d’après l’opérette de Jacques Offenbach

cie La Femme et l’Homme debout

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