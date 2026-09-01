Informations pratiques

Chaumont

Petits pas grandes questions voyage au coeur des émotion de mon enfant

Cinéma à l’Affiche Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Tout public

Par le Dr LOE LOUMOU, Pédiatre

Une plongée dans les neurosciences.

Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement…

De l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir.

Soirée ciné/débat. .

Cinéma à l’Affiche Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 41 64 haltegarderie.bouchardon@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Petits pas grandes questions voyage au coeur des émotion de mon enfant Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont