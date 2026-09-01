Petits pas grandes questions voyage au coeur des émotion de mon enfant Chaumont
jeudi 10 septembre 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Petits pas grandes questions voyage au coeur des émotion de mon enfant
Cinéma à l’Affiche Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Tout public
Par le Dr LOE LOUMOU, Pédiatre
Une plongée dans les neurosciences.
Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement…
De l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir.
Soirée ciné/débat. .
Cinéma à l’Affiche Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 41 64 haltegarderie.bouchardon@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Petits pas grandes questions voyage au coeur des émotion de mon enfant Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont
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