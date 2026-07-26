La Corrida festive du JHM 2026 Chaumont

Informations pratiques

Chaumont

La Corrida festive du JHM 2026

Rue Jules Tréffousse Chaumont Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tout public

Un programme sportif vous attend

Plusieurs courses seront proposées tout au long de l’après-midi et en début de soirée

16h30 course enfants ;

17h00 course de 3 km ;

18h00 course de 5 km ;

19h15 course de 10 km.

Les départs et arrivées auront lieu rue Jules-Tréfousse, avec des podiums organisés au fil de l’évènement. Le podium du 3 km se tiendra à 17h45, celui du 5 km à 18h45, et le podium final du 10 km à 20h30.

La course enfants permettra aux plus jeunes de participer eux aussi à la fête, dans un format adapté et valorisant. À l’arrivée, chaque enfant recevra une médaille, une petite bouteille d’eau et un sachet de bonbons.

Des animations pour toute la famille

Pour cette 25e édition, la Corrida Festive jhm ne sera pas seulement un rendez-vous sportif. L’évènement prendra également une dimension festive avec des concerts organisés en partenariat avec la Ville de Chaumont et la MJC.

Ces animations musicales viendront renforcer l’ambiance conviviale de la journée et permettront au public, aux accompagnateurs, aux bénévoles et aux coureurs de profiter pleinement de l’évènement, avant, pendant et après les courses.

Une animation pickleball sera également proposée de 14h00 à 16h30. Cette initiation permettra au public de découvrir cette discipline ludique, accessible et en plein développement.

Les coureurs pourront aussi profiter d’un espace massage à partir de 15h00 et jusqu’à la fin des courses, afin de bénéficier d’un moment de récupération et de détente après l’effort.

Cette 25e édition a pour ambition de rassembler largement autour du sport, de l’animation et de la convivialité. Coureurs, familles, enfants, spectateurs, bénévoles, clubs et partenaires seront réunis pour faire vivre le centre-ville de Chaumont tout au long de la journée.

L’objectif est clair faire de cette édition anniversaire un moment fédérateur, vivant et ouvert à tous, au cœur de Chaumont.

La Corrida Festive JHM repose sur une mobilisation importante de nombreux acteurs locaux. Associations, partenaires, bénévoles, services municipaux et organisateurs travaillent ensemble pour proposer une manifestation sportive de qualité, sécurisée et accessible.

Cette 25e édition illustre pleinement la volonté de faire vivre le sport en centre-ville, de valoriser les associations locales et de proposer aux Chaumontaises et Chaumontais un évènement populaire, dynamique et rassembleur.

Les inscriptions sont ouvertes. Les participants sont invités à choisir leur distance et à s’inscrire dès maintenant. .

Rue Jules Tréffousse Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement La Corrida festive du JHM 2026 Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont