Informations pratiques

Chaumont

Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Autour des affiches ukrainiennes de notre collection, des illustrations récentes d’artistes ukrainiens (2023-2025) et de la sélection des plus beaux livres d’Ukraine, le Signe vous invite à vous poser la question suivante “qu’est-ce qui est essentiel dans notre vie?”.

Visite commentée

Tout public

Gratuit, en accès libre .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 75 01 contact@cndg.fr

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English :

L’événement Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont