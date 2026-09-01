Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont
dimanche 13 septembre 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine
Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Autour des affiches ukrainiennes de notre collection, des illustrations récentes d’artistes ukrainiens (2023-2025) et de la sélection des plus beaux livres d’Ukraine, le Signe vous invite à vous poser la question suivante “qu’est-ce qui est essentiel dans notre vie?”.
Visite commentée
Tout public
Gratuit, en accès libre .
Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 75 01 contact@cndg.fr
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English :
L’événement Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont
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