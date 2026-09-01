UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumont

Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont

dimanche 13 septembre 2026 · Chaumont

Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Centre National du Graphisme Le Signe
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Tout public
Autour des affiches ukrainiennes de notre collection, des illustrations récentes d’artistes ukrainiens (2023-2025) et de la sélection des plus beaux livres d’Ukraine, le Signe vous invite à vous poser la question suivante “qu’est-ce qui est essentiel dans notre vie?”.

Visite commentée
Tout public
Gratuit, en accès libre   .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 75 01  contact@cndg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)