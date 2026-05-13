À la découverte des collections, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté, Natzwiller

À la découverte des collections Samedi 23 mai, 17h00 Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Accompagné du régisseur des collections, découvrez une sélection d’objets emblématiques et laissez-vous raconter leurs histoires, entre mémoire, quotidien et transmission.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté RD 130, 67130 NATZWILLER Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 03 88 47 44 67 https://www.struthof.fr/ Le mémorial du camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof gère les vestiges de ce camp unique en France, situé sur le territoire de l’Alsace annexée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1941 à 1945, le camp et ses annexes internèrent 50 000 détenus dans des conditions effroyables où environ 17 000 déportés meurent.

Le site abrite aussi une nécropole nationale, avec son monument commémoratif de 40 mètres, ainsi que la chambre à gaz, située à 700 mètres en contrebas, où furent menées des expérimentations médicales sur des Juifs. La carrière et les vestiges des baraques industrielles, en libre accès, rappellent l’exploitation du granit rose pour les projets du IIIe Reich. Parking à proximité

Bâtiment du CERD accessible à tous

Ancien camp difficilement accessible pour les PMR

Accompagné du régisseur des collections, découvrez une sélection d’objets emblématiques et laissez-vous raconter leurs histoires, entre mémoire, quotidien et transmission.

©Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof