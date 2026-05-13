Projet scolaire “Valise mémoire”, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté, Natzwiller

Projet scolaire “Valise mémoire” Samedi 23 mai, 17h00 Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté Bas-Rhin

En visite libre, dans le hall du Centre européen du résistant déporté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

L’exposition « Valise mémoire » rassemble les créations d’élèves autour des thèmes de la mémoire, de l’exil et de la transmission. À travers des valises conçues à partir d’histoires réelles, les élèves donnent à voir des parcours de vie marqués par la perte, le déracinement et la persistance de l’humanité. Cette exposition invite donc à comprendre et à ressentir le bouleversement de ces hommes et de ces femmes. Le projet a été mené avec l’artiste et psychiatre, Francine Mayran et il est parrainé par Mme Heike Thiele, Ambassadrice d’Allemagne au Conseil de l’Europe.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté RD 130, 67130 NATZWILLER Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 03 88 47 44 67 https://www.struthof.fr/ Le mémorial du camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof gère les vestiges de ce camp unique en France, situé sur le territoire de l’Alsace annexée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1941 à 1945, le camp et ses annexes internèrent 50 000 détenus dans des conditions effroyables où environ 17 000 déportés meurent.

Le site abrite aussi une nécropole nationale, avec son monument commémoratif de 40 mètres, ainsi que la chambre à gaz, située à 700 mètres en contrebas, où furent menées des expérimentations médicales sur des Juifs. La carrière et les vestiges des baraques industrielles, en libre accès, rappellent l’exploitation du granit rose pour les projets du IIIe Reich. Parking à proximité

Bâtiment du CERD accessible à tous

Ancien camp difficilement accessible pour les PMR

L’exposition « Valise mémoire » rassemble les créations d’élèves autour des thèmes de la mémoire, de l’exil et de la transmission. À travers des valises conçues à partir d’histoires réelles, les à de…

©Francine Mayran