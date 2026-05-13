Atelier d’écriture « Aux portes du camp de Natzweiler » – collection Graine d’histoire, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté, Natzwiller

Atelier d’écriture « Aux portes du camp de Natzweiler » – collection Graine d’histoire Samedi 23 mai, 17h00 Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté Bas-Rhin

Atelier limité à 15 enfants. Inscriptions obligatoires par mail : lanueebleue@ebra.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

L’autrice Sylvie de Mathuisieulx propose aux enfants un atelier d’écriture sensible et encadré, autour de son livre Aux portes du camp de Natzweiler. À travers la rédaction d’une lettre imaginaire adressée à un proche disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, les jeunes participants sont invités à mettre des mots sur les émotions et à développer leur empathie. Adapté à leur âge et mené dans un cadre bienveillant, cet atelier aborde avec délicatesse la question de l’absence et du silence, sans jamais exposer les enfants à des contenus difficiles. Il s’agit avant tout d’un moment de créativité, d’écoute et de transmission, permettant aux enfants de comprendre l’histoire à hauteur d’enfant, tout en étant accompagnés avec attention. Les enfants réalisent l’activité seuls sans l’accompagnement des parents mais encadrés par l’autrice et des agents du mémorial. Parents, profitez-en pour participer aux autres activités proposées lors de la Nuit des musées. L’atelier sera suivi d’une rencontre et dédicaces avec l’autrice, Sylvie de Mathuisieulx. De 18h30 à 19h30

Sylvie de Mathuisieulx est également autrice des trois tomes Enfin libérés ?, Le retour du soldat malgré lui, Des nazis habitent chez moi, de la collection Graines d’Histoire, profitez-en pour faire dédicacer les ouvrages de vos enfants. Les différents ouvrages seront disponibles à la boutique du mémorial.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté RD 130, 67130 NATZWILLER Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 03 88 47 44 67 https://www.struthof.fr/ Le mémorial du camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof gère les vestiges de ce camp unique en France, situé sur le territoire de l’Alsace annexée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1941 à 1945, le camp et ses annexes internèrent 50 000 détenus dans des conditions effroyables où environ 17 000 déportés meurent.

Le site abrite aussi une nécropole nationale, avec son monument commémoratif de 40 mètres, ainsi que la chambre à gaz, située à 700 mètres en contrebas, où furent menées des expérimentations médicales sur des Juifs. La carrière et les vestiges des baraques industrielles, en libre accès, rappellent l’exploitation du granit rose pour les projets du IIIe Reich. Parking à proximité

Bâtiment du CERD accessible à tous

Ancien camp difficilement accessible pour les PMR

Atelier d’écriture pour les enfants de 9 à 12 ans, animé par l’autrice Sylvie de Mathuisieulx

©La Nuée bleue/Benjamin Strickler