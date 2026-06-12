A la découverte des Deux-Sèvres jeux Circino La Crèche mercredi 8 juillet 2026.

La Crèche

A la découverte des Deux-Sèvres jeux Circino

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Prenez place autour du jeu Circino découvrez les Deux-Sèvres et ses trésors !

A partir de 6 ans, sur inscriptions. .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : A la découverte des Deux-Sèvres jeux Circino

L’événement A la découverte des Deux-Sèvres jeux Circino La Crèche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre