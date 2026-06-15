Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron La Crèche
Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron La Crèche dimanche 19 juillet 2026.
La Crèche
Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron
Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
D’après William Shakespeare (King Lear, 1603)
Jeanne Ferron nous raconte l’histoire du Roi Lear, vieux souverain qui décide de partager son royaume selon les déclarations d’amour de ses filles. Ce geste fait vaciller l’ordre familial et révèle passions, ambitions et fractures profondes. Aveuglé par l’orgueil, Lear bascule peu à peu dans la folie. Autour de lui s’entremêlent trahisons et crimes, mais aussi, discrètement, amour et fidélité. Tragédie gothique et humaine, cette œuvre de Shakespeare demeure d’une saisissante actualité. Racontée par Jeanne Ferron, c’est un tourbillon joyeux !
Dès 14 ans. .
Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron
L’événement Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron La Crèche a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre
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