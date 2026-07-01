Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche

mercredi 22 juillet 2026 · Place du Champ de Foire · La Crèche

Informations pratiques

La Crèche

Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages

Place du Champ de Foire Cinéma Henri-Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez réaliser des balles de jonglage à travers une activité manuelle et créative, avant de nous amuser à les essayer et à découvrir les bases de la jonglerie. .

Place du Champ de Foire Cinéma Henri-Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages

L’événement Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages La Crèche a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Haut Val De Sèvre