Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche
mercredi 22 juillet 2026 · Place du Champ de Foire · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages
Place du Champ de Foire Cinéma Henri-Clouzot La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez réaliser des balles de jonglage à travers une activité manuelle et créative, avant de nous amuser à les essayer et à découvrir les bases de la jonglerie. .
Place du Champ de Foire Cinéma Henri-Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
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English : Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages
L’événement Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages La Crèche a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Haut Val De Sèvre
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