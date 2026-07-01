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Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche

mercredi 22 juillet 2026 · Place du Champ de Foire · La Crèche

Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place du Champ de Foire
Adresse
Cinéma Henri-Clouzot
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages

Place du Champ de Foire Cinéma Henri-Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Venez réaliser des balles de jonglage à travers une activité manuelle et créative, avant de nous amuser à les essayer et à découvrir les bases de la jonglerie.   .

Place du Champ de Foire Cinéma Henri-Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63  coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages

L’événement Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages La Crèche a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Haut Val De Sèvre

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