La Crèche

Grande bulle à histoires

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:15:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Tendez l’oreille et écoutez des histoires qui vous feront voyager !

Sur inscription a partir de 3 ans. .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Grande bulle à histoires

L’événement Grande bulle à histoires La Crèche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre