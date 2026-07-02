Exposition : Se souvenir d’Henri Georges Clouzot, Espace Henri Georges Clouzot, La Crèche

Informations pratiques

Exposition : Se souvenir d’Henri Georges Clouzot 19 et 20 septembre Espace Henri Georges Clouzot Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot, cinéaste

Cette exposition présente, à travers des affiches et des photographies, la filmographie du cinéaste niortais Henri-Georges Clouzot, auteur notamment du Corbeau, de Quai des Orfèvres, des Diaboliques, du Mystère Picasso et de La Vérité.

Conférence, dédicace et projection du film Le Corbeau : dimanche 27 septembre à partir de 14h30.

Espace Henri Georges Clouzot Place du Champ de Foire, 79260, La Crèche La Crèche 79260 Coutières Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 27 15 17 51 http://ville-lacreche.fr L’Espace Henri Georges Clouzot est un lieu pluriculturel municipal. Il accueille un cinéma et une association de Théâtre. L’Espace Henri Georges Clouzot est situé en cœur de ville aux abords d’un grand parking

Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot, cinéaste, Exposition qui présente en affiches et photos la filmographie du cinéaste niortais auteur du Corbeau, Quai des Orfèvres, Les Diaboliques, Le Mystère La …

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