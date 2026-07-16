UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Crèche

Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales La Crèche

samedi 19 septembre 2026 · La Crèche

Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales La Crèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
99 Avenue de Paris
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales

99 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Commenté par un historien, le cadastre de 1830 viendra éclairer l’évolution de l’avenue de Paris, en complément des panneaux et des reproductions de cartes postales.

GRATUIT / Tout public   .

99 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51  culture@ville-lacreche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales

L’événement Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)