Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales La Crèche
samedi 19 septembre 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales
99 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Commenté par un historien, le cadastre de 1830 viendra éclairer l’évolution de l’avenue de Paris, en complément des panneaux et des reproductions de cartes postales.
GRATUIT / Tout public .
99 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr
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English : Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales
L’événement Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre
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