Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone Jardin de la Mairie La Crèche
Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone Jardin de la Mairie La Crèche dimanche 19 juillet 2026.
La Crèche
Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone
Jardin de la Mairie 99 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Nathalie Léone conte à la première personne des fragments de vies. Lors de chaque racontée, le public choisit parmi ces cocasses et savoureuses tranches de vie, celles qu’il désire entendre. Tirage au sort, à pile ou face ? Peu importe. Laissez-vous joyeusement embarquer, le temps de quelques histoires.
Bar et restauration sur place
Gratuit/ Tout public. .
Jardin de la Mairie 99 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone
L’événement Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone La Crèche a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre
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