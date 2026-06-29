Le Berceau Guinguette La Crèche
vendredi 17 juillet 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Le Berceau Guinguette
20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-29
Le Berceau ouvre sa Guinguette éphémère cet été 2026. Futur Tiers-Lieu à La Crèche (79), c’est l’endroit pour se poser, se rencontrer, jouer, rêver ! Alors tu viens un soir ou rejoindre l’équipe guinguette ou peut être même l’équipe tiers lieu ?
Les mercredis, vendredis et samedis, à partir de 18h, du 17 juillet au 29 août.
Musique- soirées à thèmes- Bar et planches- convivialité ! .
20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.com
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English : Le Berceau Guinguette
L’événement Le Berceau Guinguette La Crèche a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Haut Val De Sèvre
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