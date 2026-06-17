Fête de la bière des Deux-Sèvres La Crèche jeudi 2 juillet 2026.

La Crèche

Fête de la bière des Deux-Sèvres

Parvis des Halles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Jeudi 2 juillet 19h 00h La Crèche (Parvis des Halles)

Mon diner Fermier en mode Rock & Beer. Food truck fermiers et afterwork avec la brasserie la zone B . Le tout agrémenté par les accords rock du groupe Carpe Diem . .

Parvis des Halles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 89 20

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English : Fête de la bière des Deux-Sèvres

L’événement Fête de la bière des Deux-Sèvres La Crèche a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Haut Val De Sèvre