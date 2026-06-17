Fête de la bière des Deux-Sèvres La Crèche
Fête de la bière des Deux-Sèvres La Crèche jeudi 2 juillet 2026.
La Crèche
Fête de la bière des Deux-Sèvres
Parvis des Halles La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Jeudi 2 juillet 19h 00h La Crèche (Parvis des Halles)
Mon diner Fermier en mode Rock & Beer. Food truck fermiers et afterwork avec la brasserie la zone B . Le tout agrémenté par les accords rock du groupe Carpe Diem . .
Parvis des Halles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 89 20
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English : Fête de la bière des Deux-Sèvres
L’événement Fête de la bière des Deux-Sèvres La Crèche a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Haut Val De Sèvre
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