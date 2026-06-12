Souvenir d’été La Crèche
Souvenir d’été La Crèche mercredi 1 juillet 2026.
La Crèche
Souvenir d’été
1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-07-01
Chacun peut déposer sa plus belle photographie sur le thème de l’été à la médiathèque. Les œuvres seront ensuite exposées tout au long du mois d’octobre.
Pour tout public. .
1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Souvenir d’été
L’événement Souvenir d’été La Crèche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)
- Fête de la Musique La Crèche 20 juin 2026
- Jeux de société en libre service La Crèche 7 juillet 2026
- Exposition Artothèque La Crèche 7 juillet 2026
- A la découverte des Deux-Sèvres jeux Circino La Crèche 8 juillet 2026
- Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone Jardin de la Mairie La Crèche 19 juillet 2026