La Crèche

Souvenir d’été

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-01

Chacun peut déposer sa plus belle photographie sur le thème de l’été à la médiathèque. Les œuvres seront ensuite exposées tout au long du mois d’octobre.

Pour tout public. .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Souvenir d’été

L’événement Souvenir d’été La Crèche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre