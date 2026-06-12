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Sieste musicale La Crèche

Sieste musicale La Crèche

Sieste musicale La Crèche mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 1 Rue des Écoles

Ville : 79260 La Crèche

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Crèche

Sieste musicale

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Installez-vous confortablement à l’ombre d’un arbre pour un moment de détente musicale.
Accès libre pour tout public.   .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09  mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Sieste musicale

L’événement Sieste musicale La Crèche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre

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